Retrouvailles avec Chaplin – Un génie pour deux pianos Monté pour la première fois au Théâtre du Jorat, le spectacle «Chaplin Pianissimo» a conquis

un public ravi de retrouver la musique de Charlie présentée par son fils Eugène. Corinne Jaquiéry

En dépit de la narration de son fils Eugène, la musique de Charlie Chaplin a resplendi au Théâtre du Jorat sous les doigts des pianistes Jean-Pascal Beintus et Sylvain Morizet. Céline Michel / ABF Swiss Agency

«Je dis à tous ceux qui m’entendent: ne désespérez pas!» Et tous ceux qui étaient au Théâtre du Jorat dimanche soir pour découvrir «Chaplin Pianissimo» ont entendu et sont repartis un peu moins anxieux. Placé au milieu d’un spectacle baigné de musique, de grâce et de joie, le discours écrit par Charlie Chaplin pour son film «Le dictateur» résonnait avec force en ces temps où le spectre d’une troisième guerre mondiale hante les esprits. Venu spécialement d’Ukraine, un comédien l’a applaudi avec beaucoup d’émotion.