L’invité – Un génocide religieux a bien été commis en Iran

Le Tribunal pénal fédéral suisse a récemment ordonné la réouverture du dossier de l’assassinat de l’opposant iranien Kazem Radjavi, survenu le 24 avril 1990 à Coppet, en le considérant comme un composant potentiel d’un génocide ou crime contre l’humanité survenu en Iran en 1988.

Treize membres des services secrets iraniens avaient préparé et mené l’homicide sur le sol suisse en application d’une fatwa de l’ayatollah Khomeyni, fondateur du régime islamiste, pour l’élimination des opposants iraniens dans les prisons et à l’extérieur. Quelque 30’000 prisonniers politiques, pour la plupart des membres de l’Organisation des moudjahidines du peuple d’Iran (OMPI), principale opposition à la dictature religieuse, ont dû affronter les commissions de la mort au cours de l’été 1988. Les sinistres commissions étaient formées de quatre individus. Ebrahim Raïssi, l’actuel président iranien, était membre de celle de Téhéran.

«Deux raisons, «raciales ou religieuses», font qu’un massacre est considéré comme un génocide.»

Jeffrey Robertson, ancien président du Tribunal spécial de l’ONU pour la Sierra Leone, explique que deux raisons, «raciales ou religieuses», font qu’un massacre est considéré comme un génocide. «Il faut revenir à la fatwa de Khomeyni: «Comme les moudjahidines du peuple ne croient pas en l’islam, […] qu’ils sont des apostats, et parce qu’ils sont en guerre contre Dieu, ils doivent être exécutés.»

«Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un crime contre l’humanité, a déclaré Éric David, professeur émérite de droit international à Bruxelles. Cela va même plus loin, et relève de génocide car les victimes ont été tuées parce qu’elles appartenaient à un courant de l’islam que le gouvernement des mollahs renie. Ils ont donc été massacrés pour des raisons religieuses. Ceci est en totale conformité avec l’article 2 de la Convention de 1948 sur le génocide.»

L’OMPI considère la liberté comme l’un des enseignements fondamentaux de l’islam. De fait, depuis le premier jour du régime des mollahs, la question des libertés sociales et politiques est à la base du conflit entre l’OMPI et Khomeyni. Ce dernier dénonçait la liberté comme une valeur occidentale.

Égalité homme-femme

L’OMPI défend et pratique l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment à la direction politique. Des femmes se succèdent à la tête du mouvement qui a un plan progressiste sur les libertés pour les femmes dans un système politique laïque.

Selon la résistance, la légitimité politique ne résulte que du vote libre du peuple. Alors que pour Khomeyni et Khamenei, leur légitimité vient du ciel et ils se proclament les représentants de Dieu sur Terre. L’OMPI est la seule organisation musulmane du Moyen-Orient à défendre la séparation de la religion et de l’État.

Ces différences ont amené Khomeyni à lancer sa fatwa mortelle contre les partisans de l’OMPI en tant qu’«ennemis de Dieu». C’est indéniablement un génocide.

Hamid Enayat Afficher plus Écrivain iranien

