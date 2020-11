Nomination – Un géographe pro du tourisme pour le site de Lavaux Vincent Bailly a été nommé à la tête de l’Association Lavaux Patrimoine mondial. Il prendra ses fonctions en janvier. Cécile Collet

Vincent Bailly est actuellement en charge du marketing digital à l’Office du tourisme vaudois. DR

Vincent Bailly sera le nouveau «Monsieur Lavaux». Il prendra la succession de Jeanne Corthay à la tête de l’Association Lavaux Patrimoine mondial (LPm) dès janvier 2021. Cette dernière a fait le choix d’œuvrer au sein de LPm comme cheffe de projets.

Géographie, journalisme et tourisme

Le Vaudois de 40 ans, père de trois enfants, est chargé du marketing digital à l’Office du tourisme vaudois depuis six ans. Son attachement au site inscrit au patrimoine mondial de l’humanité est multiple: «Comme pour beaucoup de personnes nées dans la région, Lavaux fait partie de mon ADN, dit ce Lausannois d’origine qui vit à Vevey. Puis, en tant que passionné de photo, j’ai souvent immortalisé ce paysage.» Son master en géographie à l’Université de Lausanne l’amène naturellement à l’étudier. «C’est un espace géographique que chacun peut s’approprier à sa manière: par la gastronomie et les vins, par ses éléments naturels et paysagers, mais aussi par sa très forte composante humaine, qui l’a transformé en un site au patrimoine exceptionnel.»

«À l’international, si on ne doit utiliser qu’une seule image pour vanter le canton de Vaud, c’est celle de Lavaux!» Vincent Bailly

Sa connaissance profonde du terrain et de ses habitants, il l’acquiert en travaillant comme journaliste à AGIR, l’Agence d’information agricole romande. L’actuel chef du service Information et développements multimédia à l’Office du tourisme du Canton de Vaud connaît aussi la valeur iconique du vignoble Unesco. «C’est le highlight patrimonial et naturel du canton. À l’international, si on ne doit utiliser qu’une seule image, c’est celle-là!»

Enjeux financiers

Vincent Bailly est conscient des enjeux financiers liés à sa future fonction. Pour rappel, le comité de LPm vient de frapper lourdement à la porte du Canton pour que ce dernier pérennise – et augmente – enfin son financement (80’000 francs par an ces cinq dernières années, pour un budget annuel de quelque 500’000 francs). «Ce volet ne me fait pas peur, même dans la situation de crise que connaît le tourisme actuellement. Il faudra être clair sur ce qu’apporte LPm en valorisant activement son travail pour la conservation de l’inscription du site au patrimoine mondial de l’Unesco, mais aussi humble, à l’heure où de nombreux secteurs sont en grandes difficultés économiques.»

Loin d’énumérer de grands projets, Vincent Bailly insiste: «C’est d’abord une reconnaissance que nous devons trouver: énormément de choses sont faites autour de cet écosystème complexe, mais ne sont pas assez connues.» Le spécialiste de l’image et de la communication semble foisonner d’idées pour corriger le tir.