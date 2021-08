L’invité - Un GIEC alarmant, mais pour quelles solutions?

Le contenu du 6e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur l’analyse scientifique du réchauffement climatique n’a pas pu échapper à ceux qui ont suivi l’actualité durant la période estivale. Depuis 1988, des experts et des scientifiques étudient, calculent, constatent et interpellent les autorités sur les profonds chamboulements environnementaux que la nature subit jour après jour.

Aujourd’hui, il n’est plus question d’hypothèses ou d’interrogations sur la gravité de la situation. Le rapport affirme sans ambiguïté que l’activité humaine est la cause de la hausse des températures terrestres vers 1,5 °C et plus. Pour preuves, des vagues de chaleur sans précédent, ces feux de forêt attisés par une sécheresse redondante, la chute de trombes d’eau avec débordements et inondations ravageuses. Tout cela a déferlé là où jamais cela n’était arrivé. Cette fois, les drames sont bien chez nous et près de chez nous!

«Nous n’avons plus le choix, nous devons envisager un modèle économique différent, plus durable et plus responsable.»

Ce que l’on sait, c’est que l’essentiel de l’accumulation des gaz à effet de serre a pour origine à plus de 70% nos usages énergétiques. En cause et au niveau mondial, les 81% d’énergies primaires fossiles (gaz, pétrole et charbon) que nous consommons pour nous chauffer, nous éclairer, nous alimenter et nous déplacer.

Un récent sondage montre que trois quarts de la population suisse ne seraient pas séduits par des véhicules électriques. Ils préfèrent les automobiles thermiques, sans batteries polluantes et avec plus d’autonomie. Dans une logique tout aussi conservatrice et un ras-le-bol généralisé, beaucoup d’entre nous veulent penser au monde d’après Covid-19 et revenir à celui d’avant 2019. Il est très probable que ces personnes font fausse route et il est grand temps de se réveiller. Nous n’avons plus le choix, nous devons envisager un modèle économique différent, plus durable et plus responsable.

Alors que faire concrètement? La solution est éminemment mondiale. Même si l’implication suisse dans le réchauffement climatique ne représente que 0,13%, de grandes décisions politiques devront être prises et chaque citoyen devra s’impliquer dans les solutions à apporter.

Politiquement, plus d’encouragements financiers doivent nous accompagner vers la fin du chauffage au mazout et l’usage de pompes à chaleur. Elles-mêmes devront être alimentées par des panneaux photovoltaïques sur nos toits, contribuant aussi à accroître l’autoproduction et consommation d’électricité.

Hydrogène et électricité

Le choix de la grande distribution pour des camions propulsés à l’hydrogène doit se généraliser. Même si la majorité n’y adhère pas, la mobilité douce passe par des véhicules électriques. Nous nous devons aussi de réduire les fuites thermiques de nos bâtiments et avoir un usage raisonnable de toutes formes d’énergie, avec efficience.

Chacun à sa façon devra se relever les manches et mettre l’innovation au centre de l’économique pour créer un modèle enfin plus durable. Il était urgent de ne rien faire. Il devient impérieux de voir l’économie et la vie autrement.

D r Éric Davalle Afficher plus Directeur d’ ExMDI

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.