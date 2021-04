Fabrique historique – Un gigantesque incendie s’est déclaré à Saint-Pétersbourg En Russie, un immense incendie détruisait lundi un bâtiment emblématique de Saint-Pétersbourg.

D’immenses flammes et une épaisse fumée noire s’élèvent au-dessus de cette fabrique historique de Saint-Pétersbourg. AFP

Un gigantesque incendie dévastait lundi une fabrique historique de Saint-Pétersbourg, d’immenses flammes et une épaisse fumée noire s’élevant au-dessus de cet emblématique bâtiment de l’ancienne capitale impériale russe.

«Selon des données préliminaires, une personne est morte, deux ont été hospitalisées», a annoncé à l’AFP le ministère russe des Situations d’urgence, tandis que le feu continue de s’étendre et ravage plusieurs étages de la «manufacture Nevski», un vaste complexe en briques rouges dont une partie est encore un site industriel.

Plus tôt, le ministère avait déclaré à l’AFP que deux pompiers avaient été blessés et brûlés sur la moitié du corps et que le contact avait été perdu avec un troisième. Selon la même source, 40 personnes ont été évacuées.

Plus de 4000 mètres carrés sont en train de brûler, a affirmé une source des services de secours citée par les agences de presse russes.

Construite par un industriel anglais au XIXe siècle, la «manufacture Nevski» a longtemps été une des plus grandes usines textiles de Russie et d’URSS. Une partie du complexe est toujours consacrée à cette activité, le reste étant soit abandonné soit loué en tant que locaux commerciaux.

L’usine, située au sud-est de Saint-Pétersbourg, est sur la liste des monuments historiques de la région.

