Cyclistes en danger – Un giratoire inédit pour le pire itinéraire de Lausanne? Un projet pilote est lancé pour sécuriser le rond-point de Malley, l’un des points noirs du délicat tronçon entre le centre-ville et le campus universitaire de Dorigny. Romaric Haddou

L’itinéraire est régulièrement cité comme le plus dangereux de Lausanne pour les cyclistes. L’enchaînement avenue de Provence - giratoire de Malley - avenue du Chablais - jonction de la Bourdonnette (voir infographie), permettant de rallier le campus de Dorigny depuis le centre-ville, a des allures de parcours du combattant à vélo. Il en a de nouveau été question mardi soir au Conseil communal. L’élue Verte Ariane Morin a applaudi le récent aménagement de l’avenue de Provence mais a aussi demandé à la Municipalité ce qui était envisagé pour sécuriser la suite de ce trajet de plus en plus fréquenté.