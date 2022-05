Nouveaux ministres en France – Un gouvernement de continuité, avec de rares surprises L’équipe d’Elisabeth Borne est solide, technicienne, expérimentée, mais peu riche en nouvelles figures marquantes, à part le nouveau ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye. Alain Rebetez - Paris

L’ancien ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer avec son successeur Pap Ndiaye et l’ancienne secrétaire d’État à la Jeunesse, Sarah El Hairy. EMMANUEL DUNAND/AFP

Après la nomination de la première ministre Elisabeth Borne, lundi, il aura fallu une semaine pour connaître son équipe. La liste est tombée vendredi et cela donne un gouvernement tout en équilibres – 14 femmes et 14 hommes, 13 ministres sortants et 15 nouveaux – une sorte d’illustration de la doctrine «en même temps». La première impression est celle d’une forte continuité, avec Bruno Le Maire (Économie et Finances) et Gérald Darmanin (Intérieur), qui gardent leurs ministères, lieux clés du pouvoir national, et sont hissés en tête de l’ordre protocolaire.