Après deux années de hausse des ventes dues au Covid, les chiffres d’affaires du commerce de détail suisse ont de nouveau baissé en 2022. Ce n’est pas le cas de Coop: le groupe coopératif a clairement progressé en termes de ventes — mais principalement dans le commerce de gros. Concrètement, l’entreprise, dont le siège principal est à Bâle, a réalisé, en 2022, un chiffre d’affaires total de 34,2 milliards de francs. Cela correspond à une augmentation de 7,3% par rapport à l’année précédente, comme l’indique un communiqué de jeudi.

Si l’on considère concrètement les différents secteurs, le produit net de Coop dans le commerce de détail n’a augmenté que de 1,6%, pour atteindre 19,9 milliards de francs. Dans les supermarchés, le chiffre d’affaires de 11,6 milliards de francs (année précédente: 12,1 milliards) était même légèrement inférieur aux années précédentes. À l’époque, Coop avait fortement profité de la pandémie du Covid. En 2022, les circonstances étaient en revanche «difficiles» pour les supermarchés, selon Coop.

Par rapport à la concurrence, le détaillant a toutefois mieux résisté. Selon une étude de Credit Suisse publiée la veille, le chiffre d’affaires total de la branche a diminué de 2,6% en 2022, pour atteindre 99,6 milliards de francs.

L’inflation ne passe pas inaperçue pour la clientèle

Selon l’étude, tous les segments qui avaient profité de la pandémie ont vu leur chiffre d’affaires baisser. Le secteur de l’alimentation et des articles ménagers (appelé «food/near-food» dans le jargon du secteur) en fait partie. Les ventes de produits alimentaires avaient fortement augmenté pendant la pandémie car les gens avaient plus souvent cuisiné eux-mêmes lorsque les restaurants étaient fermés pendant le confinement.

Les augmentations de prix de l’année dernière ont également joué un rôle de soutien. En tenant compte de l’inflation, la baisse de l’ensemble de la branche s’est élevée à plus de 4%. Et comme on le sait maintenant, l’inflation n’a pas épargné la clientèle de Coop.

Sans les carburants, elle s’est élevée à 1,2%, selon le communiqué. Et ce, malgré des baisses de prix sur les fruits et légumes et une extension de la ligne bon marché Prix Garantie. Sans augmentation de prix, le chiffre d’affaires du commerce de détail de Coop n’aurait donc même pas augmenté d’un demi pour cent.

Croissance dans le commerce de gros

Chez Coop, la croissance a été plus forte que dans le commerce de détail dans le domaine d’activité commerce de gros et production, qui approvisionne également la restauration. Ici, le produit net a augmenté de près de 15%, pour atteindre 15,7 milliards de francs. Le grossiste Transgourmet, dont font partie les marchés à l’emporter Prodega, a réalisé un produit net nettement plus élevé de 11,1 milliards. D’un point de vue régional, toutes les sociétés nationales ont connu une croissance, précise Coop.

Toutefois, l’inflation plus élevée à l’étranger a probablement joué un rôle important dans cette croissance. Au sein de l’UE, les prix ont connu une hausse à deux chiffres dans de nombreux pays.

Croissance dans le secteur en ligne

En ce qui concerne les activités en ligne, le détaillant a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de francs, ce qui correspond à une augmentation de 1,2 milliard. Le supermarché en ligne coop.ch a connu une croissance de 8,4%. L’ensemble de la branche a ici aussi profité en 2022 du nouveau comportement de consommation de Monsieur et Madame Suisse, qui a évolué pendant la pandémie en faveur des commandes en ligne et des services de livraison rapide.

Le groupe donnera plus de détails lors de sa conférence de presse du 14 février 2023. Des informations sur le bénéfice du groupe suivront ce jour-là. Malgré la hausse du chiffre d’affaires, le communiqué actuel se contente de dire que «le résultat devrait rester stable». En 2021, le bénéfice de Coop s’élevait à 559 millions de francs.

