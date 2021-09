L’invité - Un grand pas en faveur des familles arc-en-ciel!

La votation du 26 septembre est essentielle à de nombreux égards: elle acte l’égalité entre couples sous l’angle des droits de la famille, confirme l’acceptation de l’amour entre personnes de même sexe et offre enfin une protection juridique aux familles arc-en-ciel.

A lire aussi: Pères, indignez-vous! Pour un respect à double sens

Cette ouverture du mariage est une reconnaissance longtemps attendue de l’amour entre personnes de même sexe et s’inscrit dans un combat de longue haleine. Aujourd’hui encore, les personnes homosexuelles ne sont pas égales en droit, notamment parce qu’elles ne peuvent pas se marier. Ces couples et leurs enfants sont moins bien protégés par la loi, alors que la Constitution garantit le droit au mariage et à la famille et interdit les discriminations sur la base des modes de vie. Cette ouverture du mariage civil permet d’éliminer cette injustice et de mettre enfin sur un pied d’égalité tous les couples de notre pays.

«Cette loi porte aussi un message fort à la société, et en particulier aux jeunes.»

En supprimant une discrimination et en mettant en lumière l’amour que deux personnes peuvent se porter, cette loi porte aussi un message fort à la société, et en particulier aux jeunes. Dans les pays qui ont déjà assuré cette égalité, le taux de suicide des personnes LGBTIQ+ a diminué et les préjugés à leur encontre ont reculé. Voter oui, c’est donc, très concrètement, apporter notre considération envers toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle et affective.

Les modèles familiaux variés font partie intégrante de notre société depuis longtemps. Sans que la loi n’ait suivi l’évolution de la société et sans que la loi ne permette de répondre à ces situations. Les enfants ont, avant toutes autres choses, besoin de personnes de référence stables et aimantes, indépendamment de leur genre ou de leur orientation affective et sexuelle.

Égalité de traitement

Ces enfants ont le droit d’être traités de la même manière que les enfants issus de familles hétérosexuelles. Ni mieux, ni moins bien. Cette réglementation place l’intérêt supérieur de l’enfant au centre, car les enfants sont ainsi juridiquement protégés même en cas de décès d’un parent. La protection juridique nécessaire doit impérativement leur être assurée. Les couples homosexuels sont d’aussi bons parents que les couples hétérosexuels.

En conclusion et de manière claire et déterminée, il faut soutenir l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. La Suisse est l’un des deux derniers pays en Europe à ne pas leur avoir ouvert le mariage civil.

Réaliser ce pas vers l’égalité est une avancée significative pour les personnes concernées, pour l’égalité des droits, pour la visibilité, contre les discriminations.

Réaliser ce pas ne prive personne de quoi que ce soit.

Réaliser ce pas, c’est assurer un droit à l’amour, pour toutes et tous, sans privilèges.

Julien Eggenberger Afficher plus Député PS Florian Cella

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.