Architecture – Un grand prix pour le MCBA Le bâtiment, signé Barozzi Veiga, s’est distingué parmi 600 candidats à un prix d’architecture. Florence Millioud-Henriques

Le bâtiment du MCBA est ouvert au public depuis octobre 2019. Patrick Martin

Nommé parmi les candidats au prix d’architecture 2020 de Dezeen, site qui repère tout ce qui se fait dans l’univers du design et de l’architecture, le bâtiment du Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne n’est pas resté dans la course jusqu’au bout. Par contre, l’œuvre de Barozzi Veiga vient de recevoir le Grand Prix Fritz Höger pour l’architecture en brique. Sa candidature figurait parmi 600 autres postulants à ce prix, l’un des plus importants dans le domaine de l’architecture en Allemagne.

«C’est un morceau d’histoire qui raconte comment exploiter pleinement les possibilités de la brique.» Le jury du Prix Fritz Höger

Le jury a motivé sa décision en soulignant en une phrase la qualité de l’enveloppe du MCBA, «ce morceau d’histoire qui raconte comment exploiter pleinement les possibilités de la brique».