L’élan écologique au sommet – Un Grand Raid écolo malgré ses hélicos La compétition de VTT qui se déroule dans les Alpes valaisannes les 19 et 20 août promet d’atteindre la neutralité carbone en compensant sa pollution. Mais est-ce que c’est possible? Rebecca Garcia

Des paysages sauvages: voilà ce que traversent les participants du Grand Raid. KEYSTONE

La sécurité nécessite d’utiliser des hélicoptères. La conscience préconise d’en compenser les effets néfastes. Les organisateurs du Grand Raid promettent un bilan carbone neutre au terme de la course de VTT. Le format de la course évolue avec son temps, et montre qu’il prend son terrain de jeu – la nature – en considération.