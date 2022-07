Fait divers – Un grave accident survenu au Vengeron entraîne la fermeture partielle de l’autoroute La chaussée Jura de l’A1 est bouclée direction Genève, entre Coppet et l’aéroport. Thierry Mertenat

DR

L’information émane de la police genevoise. À la suite d’un accident survenu en milieu de matinée dans le secteur du Vengeron, l’autoroute a été fermée peu après 10 heures pour permettre aux véhicules de secours d’intervenir.

En début d’après-midi, les pompiers et la police étaient encore présents, afin de sécuriser les lieux et de procéder à l’enquête. Un véhicule est parti en embardée, dans des circonstances que les enquêteurs doivent encore déterminer. Concernant les personnes impliquées dans cet accident, la police annonce qu’elle communiquera plus tard dans l’après-midi.



