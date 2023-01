Bise à Genève – Un gros coup de vent fait valser les pompiers Le SIS et les pompiers volontaires ont enchaîné les interventions ce samedi. Accalmie prévue dans la soirée. Marc Bretton

Un sapin couché sur l’avenue Wendt. Le trafic a été interrompu jusque dans l’après-midi. © Incendie Secours Genève

Ce samedi après-midi a coïncidé avec un gros coup de vent. En termes météorologiques, on dit ces choses ainsi: «Un courant du nord en altitude, explique MétéoSuisse, entraîne de l’air polaire et par moments humide vers les Alpes. Au sol, un anticyclone s’installe progressivement, qui provoquera un courant de bise sur le Plateau.» Résultat, des rafales variant entre 60 et 90 km/h, orientées au nord-est, ont balayé le canton, enlevant au passage branches, arbres, troncs et bâches.