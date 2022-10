Mobilisation citoyenne – Un groupe de bénévoles fait renaître la bibliothèque d’Aclens À l’arrêt depuis le début de la pandémie, le lieu a repris vie samedi 24 septembre grâce à la mobilisation d’habitants du village et des environs. Raphaël Cand

Isabelle Hauswirth et Katia Ventura sont deux des bénévoles qui mènent le projet. RAPHAËL CAND/JOURNAL DE MORGES

Il était une fois un groupe d’habitants qui ne voulait pas voir la bibliothèque du village d’Aclens disparaître. Une volonté née à la suite du départ «à la retraite» après quarante ans de bons et loyaux services des deux dames octogénaires qui géraient gracieusement la structure. La Commune a alors lancé un appel et, sous l’impulsion d’Isabelle Hauswirth et Edmond Paquier, une quinzaine de bénévoles ont décidé, début 2021, de sauver ce lieu.

Après beaucoup de travail et la création d’une association, la bibliothèque nouvelle version a été inaugurée samedi 24 septembre à l’occasion d’un après-midi portes ouvertes. Les habitants de la région ont ainsi pu découvrir les locaux désormais aménagés dans l’ancien collège. C’est là que les membres pourront venir emprunter leur livre préféré, mais pas seulement. Car les responsables souhaitent y organiser toutes sortes d’activités conviviales.

Trois ans pour percer

«On prévoit notamment des ateliers bricolage et contes à l’occasion de fêtes comme Halloween ou la Saint-Nicolas, détaille Katia Ventura, membre du comité. Il y aura également d’autres animations pour les petits ainsi que des soirées jeux pour les adultes, respectivement un mercredi et un jeudi par mois.» Les nouveaux venus se donnent trois ans pour évaluer le succès de leur entreprise.

Une période durant laquelle la fondation Bibliomedia leur met gratuitement à disposition 1500 ouvrages. «Ensuite, il faudra payer 2700 francs par année pour cette prestation, indique Isabelle Hauswirth. On a donc 36 mois pour prouver que l’intérêt est réel et trouver des financements publics et privés. Aujourd’hui, seule la Commune d’Aclens nous vient en aide. On espère pouvoir convaincre les villages voisins d’en faire autant, si un certain nombre de leurs habitants s’inscrivent à notre bibliothèque.»



