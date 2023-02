Sécurité alimentaire en Suisse – Un groupe d’experts veut interdire les promotions sur la viande Plus de 40 scientifiques proposent des objectifs ambitieux, accompagnés de mesures concrètes à l’occasion du Sommet suisse sur le système alimentaire.

La viande séchée du Valais pourrait ne plus être en promotion dès 2030, si les décideurs suivent le guide de recommandation élaboré par le comité scientifique Avenir Alimentaire Suisse. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Pour préserver la sécurité alimentaire de la Suisse, il est nécessaire de prendre des mesures de grande ampleur. Un groupe de plus de 40 scientifiques propose notamment une taxe CO2 sur les denrées alimentaires et une interdiction des promotions sur la viande.

Le comité a réuni les mesures dans un guide qu’il a présenté jeudi à Berne à l’occasion du Sommet suisse sur le système alimentaire. Dans un premier temps, il recommande la création d’ici 2025 d’un fond de transformation, qui financera des mesures d’information.

À partir de 2025, le guide préconise la mise en œuvre de mesures réglementaires et de taxes d’incitation comme une augmentation des droits de douane pour les produits animaux et une taxe CO2 sur les denrées alimentaires.

«Aspects économiques et sociaux»

La troisième phase se concentre sur la politique agricole et le soutien aux zones rurales. Pour la quatrième phase dès 2030, les chercheurs proposent d’introduire progressivement de nouvelles règles, dont une interdiction des promotions sur les produits comme la viande, le lait et les œufs.

Le comité scientifique Avenir Alimentaire Suisse a publié du guide qu’il a présenté aux politiques et aux administrateurs des milieux concernés. Dans le résumé de celui-ci, le comité précise qu’«outre les aspects écologiques, il faut également tenir compte des aspects économiques et sociaux, par exemple des revenus souvent faibles dans l’agriculture et l’industrie alimentaire.»

Dans la troisième partie de leur rapport, «une voie d’action politique concrète pour que l’État suisse puisse accélérer ce changement en collaboration avec les autres acteurs du système» est détaillée.

ATS

