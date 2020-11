Genève – Un guichet pour aiguiller les démunis dans leur quête d’aide Le canton de Genève ouvre ce jeudi un bureau pour faciliter l’accès aux différents dispositifs d’aide sociale. Certains se découragent devant la complexité du système.

La crise sanitaire plonge de nombreux ménages genevois dans les difficultés. Le bureau d'information sociale indiquera à ces personnes si elles ont le droit à une aide sociale (image d'illustration). KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le canton de Genève a annoncé ce mardi l’ouverture d’un bureau d’information sociale. Ce guichet doit permettre à des personnes frappées par la crise sanitaire d’obtenir des renseignements sur le dispositif social à Genève, et de savoir si elles ont droit à une aide.

Les conséquences économiques et sociales de la deuxième vague épidémique de Covid-19 posent un défi majeur à une partie de la population, relèvent le département de la cohésion sociale et les Villes de Meyrin et Vernier dans un communiqué. La précarisation guette certains. D’autres voient leur situation difficile s’aggraver.

Le bureau d’information sociale, qui entrera en service jeudi, aura pour mission d’accompagner ces personnes dans les méandres de l’aide sociale genevoise. La complexité du dispositif et le manque de lisibilité des prestations découragent parfois les ménages à demander du soutien, contribuant à les rendre vulnérables.

Des représentants de l’Hospice général, du Collectif d’associations pour l’action sociale, des Colis du Coeur, de l’ASLOCA Genève, de la Haute école de travail social, ainsi que l’Association genevoise des psychologues participent à l’opération. Ce projet pilote permettra d’identifier les principaux obstacles empêchant de solliciter des prestations sociales existantes.

ATS/NXP