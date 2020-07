Tourisme en l’Helvétie – Un guide pour sillonner la Suisse en transports publics Martin Beniston, climatologue reconnu, propose des itinéraires à travers le pays dans un guide de voyage. Renaud Bournoud

Jaman, 7 juillet 2020. Martin Beniston, auteur du livre «Découvrir la Suisse en transports publics» à la gare de Jaman. Florian Cella/24heures

Par les temps qui courent, il n’est pas recommandé de parcourir le monde. Le virus nous pousse à renoncer aux destinations lointaines et à passer nos vacances à l’ombre du Moléson. Mais la Suisse dispose de quelques beaux atouts. Qui plus est, le pays compte le réseau de transports publics le plus dense du monde par rapport à sa superficie. Deux bonnes raisons pour le sillonner (avec un masque) en train, car postal, bateau, funiculaire, téléphérique, etc. C’est en tout cas ce que s’applique à démontrer, photos à l’appui, le climatologue Martin Beniston sur les 275 pages du guide qu’il vient de publier. L’ouvrage est intitulé «Aventure, dépaysement et envie d’ailleurs… Découvrir la Suisse en transports publics».

Arrivée et traversée du célèbre viaduc de Landwasser. DR

Cet universitaire d’origine anglaise et française, installé depuis plus de trente-cinq ans en Suisse, s’est lancé dans l’élaboration d’un guide de voyage en l’Helvétie, alors que la pandémie nous dictait de rester terrer chez nous. «L’idée m’est venue lorsque j’étais confiné, comme presque tout le monde, explique-t-il. Les médias répétaient que les Suisses pourraient difficilement se rendre à l’étranger ces prochains mois. Voilà le point de départ de ce guide.» Le climatologue s’est livré à un exercice bien différent des publications académiques habituelles liées à son titre de professeur honoraire de l’Université de Genève et ancien vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Pas le mot climat

«Je crois qu’il n’y a pas une seule fois le mot climat dans ce livre, raconte pour l’anecdote Martin Beniston. D’ailleurs il y a peu de texte, car je voulais laisser la place aux photos. Quoi de mieux qu’une photo pour faire envie?» C’est à la mi-avril qu’il a commencé à se plonger dans ses archives: des images prises ces dix dernières années et plus particulièrement depuis qu’il a pris sa retraite en 2017. L’ouvrage va aux quatre coins du pays. Il y a les incontournables clichés suisses comme la Jungfrau ou Zermatt, mais également des sites moins connus comme la vieille ville de Schaffhouse ou le Val Onsernone, au Tessin. «On se croirait au Pérou», commente l’auteur.

«L’idée est d’y aller en transports publics pour pouvoir voir défiler le paysage plutôt que d’être coincé dans les embouteillages, reprend Martin Beniston. Cela permet de découvrir la Suisse d’une autre manière.»

Col du Gottard, Ancienne route du col (la "tremola vecchia"). DR

Pour ce faire, le guide propose des circuits de plusieurs jours à travers le pays, par exemple, du Pays-d’Enhaut à la Basse-Engadine. «Je les ai imaginés à partir de ma propre expérience», précise-t-il. Mais aussi des randonnées d’un jour avec arrivée et départ en transports publics, mais d’un lieu différent. Enfin des itinéraires en train, bus ou bateau «juste pour le plaisir». Le tout est agrémenté de renseignements pratiques sur les transports publics (horaires, titres de transport) et de conseils de l’auteur. Des codes QR permettront aux randonneurs connectés de télécharger les cartes sur leur smartphone.