Nouveau livre – Un guide révèle les secrets de Payerne Journaliste à «La Broye» et passionné d’histoire locale, Rémy Gilliand publie «À la découverte de Payerne», qui montre des côtés peu connus de la région. Sébastien Galliker

Journaliste à «La Broye», Rémy Gilliand a centré son récit sur l’abbatiale de Payerne, avant d’inviter le lecteur à un tour de ville. SÉBASTIEN GALLIKER

«Lors d’une visite de l’abbatiale il y a un peu plus d’une année, j’ai remarqué à la sortie qu’il n’y avait aucun guide consacré à Payerne. J’avais envie de proposer ce type de guides dans des localités de moyenne importance qui n’en ont pas.» Patron des Éditions Attinger à Orbe et à Colombier, Emmanuel Vandelle a présenté, mardi 28 septembre, le livre «À la découverte de Payerne», en compagnie de son auteur, le journaliste Rémy Gilliand. Tiré à 1000 exemplaires et doté de 96 pages illustrées, l’ouvrage est en vente dans la région broyarde.

«J’ai tenté de mettre en avant des éléments que tous les Payernois ne connaissent pas forcément.» Rémy Gilliand, auteur du livre

«On croit connaître sa ville, mais ce n’est pas évident d’écrire sur ce sujet. Je ne crois pas avoir appris des nouveautés, mais j’ai tenté de mettre en avant des éléments que tous les Payernois ne connaissent pas forcément. En quelque sorte, je fais découvrir mon Payerne», souligne Rémy Gilliand, journaliste à l’hebdomadaire régional depuis 2002. Passionné d’histoire locale, il a déjà publié plusieurs ouvrages sur Payerne et ses traditions.

Abbatiale au centre

La balade proposée a l’abbatiale millénaire, rouverte à la visite depuis 2020, comme point central. Le livre conseille ensuite un panel de quartiers pittoresques, un passage obligé dans les hameaux de la cité et revient sur les traditions festives en proposant aussi un détour idyllique par les vignes communales en Lavaux. «Peu de Payernois connaissent ce trésor», reprend l’auteur.

«À l’image de la place qui lui est consacrée, j’ai l’impression que ce héros en Russie est parfois trop caché à Payerne.» Rémy Gilliand, au sujet du général Jomini

«À la découverte de Payerne» se replonge aussi dans le passé payernois, à l’époque de la reine Berthe et de sa fille Adélaïde ou plus récemment à celle d’Antoine-Henri Jomini, général de brigade sous Napoléon Ier, puis conseil de l’empereur Alexandre de Russie. «À l’image de la place qui lui est consacrée, j’ai l’impression que ce héros en Russie, qui a son portrait au Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, est parfois trop caché à Payerne», glisse le journaliste, en clin d’œil à la salle qui lui était consacrée au musée de la ville et qui est désormais fermée.

Dans la même série, les Éditions Attinger devraient sortir d’autres guides ces prochains mois, à raison de deux à trois publications par année. Dans le canton de Vaud comme ailleurs. La ville d’Orbe ou le district du Lac fribourgeois sont notamment au programme.

