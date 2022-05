Combine dévoilée – Un habitant de Chamblon addict à la déchèterie Un citoyen s’est rendu 1300 fois à la déchèterie en un an, vraisemblablement pour y récupérer du métal. La commune va changer son règlement et facturer les abus. Fabien Lapierre

Les câbles électriques et l’aluminium semblaient particulièrement attirer le citoyen de Chamblon ayant visité la déchèterie à 1300 reprises. OLIVIER ALLENSPACH

Une déchèterie à la carte. Un habitant de Chamblon a appliqué ce concept au pied de la lettre. Il s’est rendu dans le lieu de collecte communal à 1300 reprises en l’espace d’une année, soit entre trois et quatre fois par jour, selon une information du journal «La Région». Or, la moyenne pour un citoyen lambda se situe en dessous de 52 venues par an, soit une fois par semaine. Le compte de la Commune est on ne peut plus précis, puisqu’il faut un badge magnétique individuel pour entrer.