Cybersécurité – Un hacker suisse militant terrorise les plus grandes boîtes américaines Un Lucernois pirate de grandes entreprises pour dénoncer leur manque de sérieux dans la protection des données. Il est inculpé aux États-Unis. Lucie Monnat

Malgré les risques encourus, Tillie Kottmann garde son calme. Stefan Wermuth/Bloomberg/Getty Images

Longs cheveux roses, grosses lunettes et humour acéré: Tillie Kottmann réunit tous les ingrédients du nerd accro aux écrans. À 21 ans, ce Lucernois, qui se définit comme «non binaire», a récemment acquis une renommée mondiale depuis le piratage de la société spécialisée dans les caméras de surveillance Verkada. Avec son groupe de hackers «APT-69420 Arson Cats», Tillie Kottmann a piraté plus de 150’000 caméras, placées dans des hôpitaux, des prisons ou des entreprises comme Tesla. Le groupe se présente comme «un petit collectif de hackers principalement queer, non soutenus par une nation ou un capital, mais plutôt mus par le désir de s’amuser, d’être gay et d’un monde meilleur». Le ton est donné.