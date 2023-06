Aide à la marche – Un harnais intelligent pour guider les non-voyants Muni de capteurs, le harnais de biped.ai analyse l’environnement en complément à la canne d’aveugle. Alain Detraz

Maël Fabien et son biped, un harnais bourré d’intelligence artificielle qui promet une aide aux non-voyants dans leurs déplacements. FLORIAN CELLA

Le harnais développé par la start-up biped.ai pourrait révolutionner la vie des personnes non voyantes. Pesant moins d’un kilo, ce dispositif embarque un ordinateur et des caméras, dont les images sont analysées – de jour comme de nuit – par les algorithmes d’une intelligence artificielle. Le tout transmet des alertes sonores spatialisées, via un petit casque, qui permettent à ses usagers de déterminer la position d’un obstacle. L’objet, déjà utilisé par une trentaine de non-voyants, est développé depuis un peu plus de deux ans au Biopôle, au nord de Lausanne.