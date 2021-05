Coupole fédérale – Un Haut-valaisan à la tête du groupe parlementaire du Centre L’avocat et conseiller national Philipp Matthias Bregy est le nouveau président du groupe parlementaire du Centre

Le conseiller national haut-valaisan Philipp Matthias Bregy est le nouveau président du groupe parlementaire du Centre (photo d’archives). Keystone/Alessandro Della Valle

Le conseiller national haut-valaisan Philipp Matthias Bregy est le nouveau président du groupe parlementaire du Centre. Il succède à la conseillère aux États Andrea Gmür-Schönenberger (LU) à la tête du 3e groupe parlementaire le plus fort sous la Coupole fédérale.

Cet avocat de 42 ans de Naters (VS), marié et père d’un enfant, siège au Conseil national depuis deux ans, ayant remplacé l’actuelle conseillère fédérale Viola Amherd. Il a été le premier à signaler publiquement son intérêt pour la présidence du groupe parlementaire, dont il était le seul candidat après le retrait de la candidature du conseiller national zurichois Philipp Kutter.

«Ce défi me réjouit énormément», a déclaré Philipp Matthias Bregy, cité dans un communiqué du groupe parlementaire vendredi. Et de s’engager en faveur de «bonnes solutions durables pour notre pays par rapport à des questions importantes dans le cadre de la législature actuelle, comme la pérennisation des assurances sociales, les coûts de la santé et nos relations avec l’UE».

Philipp Matthias Bregy est membre de la commission des affaires juridiques et de celle des transports et des télécommunications, ainsi que membre suppléant au sein de la commission de l’immunité. Il est aussi membre du bureau politique du groupe du Centre depuis 2020.

Parmi ses liens d’intérêts, il préside REDOG, la Société suisse des chiens de recherche et de sauvetage et est membre du comité directeur de l’Association suisse des propriétaires fonciers (HEV). Il fait aussi partie de plusieurs conseils d’administration d’entreprises énergétiques, lit-on sur le site internet du Parlement.

Pour mémoire, Andrea Gmür-Schönenberger a démissionné en mars de la présidence du groupe avec effet au 30 avril, souhaitant se concentrer sur son mandat de conseillère aux États. Le conseiller national tessinois Marco Romano a assuré l’intérim et mené la Commission de recherche.

Fusion du PDC et du PBD

Avec les élus du Parti évangélique, le groupe du Centre est le troisième groupe parlementaire le plus fort au Parlement fédéral, avec 44 membres, derrière l’UDC (62 membres) et le PS (48 membres). Le groupe libéral-radical compte 41 membres. Le groupe du Centre peut donc souvent faire pencher la balance lors de décisions parlementaires.

Le parti du Centre est né au début de l’année de la fusion du PDC et du PBD. Cette fusion doit permettre d’augmenter le nombre d’électeurs, autour de 20% selon Gerhard Pfister, le président du Centre. Le PDC avait une part d’électeurs de plus de 20% dans les années 50 et 60, un taux qui est tombé à 11,4% en 2019, alors que le parti a perdu son deuxième siège au Conseil fédéral en 2003. Le PBD est passé de 5,4% en 2011 à 2,4% en 2019.

Les délégués du PDC ont approuvé le nouveau nom «Le Centre» fin octobre 2020. Mais plusieurs sections cantonales ne veulent pour l’instant pas renoncer au «C» dans leur nom. C’est le cas par exemple en Valais, canton d’origine de Philipp Matthias Bregy. En août, 90% des membres du parti dans le Haut-Valais avaient voté en faveur du maintien du nom «PDC Haut-Valais». Le nom «Le Centre» a aussi été rejeté dans le Bas-Valais. Les sections cantonales ont jusqu’en 2025 pour adapter leur nom.

ATS

