Canton du Valais – Un hélico s’écrase, son occupant survit durant 7 heures Dimanche après-midi, les secours ont localisé, après plusieurs heures de recherche, l’appareil s’étant écrasé vers le Breithorn . Un mort, un rescapé.

Un accident d'hélicoptère en Valais a coûté la vie à une personne dimanche. Un second occupant a survécu au crash. Air Zermatt ainsi que des secours à pied ont pu retrouver l'appareil accidenté et ses occupants. (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un accident d’hélicoptère en Valais a coûté la vie à une personne dimanche. Un second occupant a survécu au crash. L’épave de l’appareil a été retrouvée après des heures de recherche.

L’accident s’est produit dans l’après-midi près du Breithorn, selon les informations à disposition. Alerté vers 19h45, Air Zermatt «a immédiatement entamé un vol de recherche», indique lundi la compagnie dans un communiqué. Un hélicoptère Super Puma de l’armée suisse a également été dépêché sur place.

Mais en raison de l’obscurité, du vent et du brouillard, c’est finalement par voie terrestre, à pied et en motoneige, que les secours partent à la recherche de l’appareil. Après plusieurs heures, ces derniers finissent par trouver peu avant minuit le lieu de l’accident, où ils découvrent «de manière inattendue» qu’un homme a survécu pendant sept heures et demie. Il a été héliporté à l’hôpital.

Le corps de la deuxième personne a été retrouvé sans vie.

ATS