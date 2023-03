Décès de Mike Ben Peter – Un hommage dans la rue en attendant le procès des policiers Plusieurs collectifs et proches ont manifesté en souvenir de ce Nigérian décédé en 2018 lors d’une interpellation par la police lausannoise. Alain Detraz

En hommage à Mike Ben Peter, décédé il y a cinq ans à Lausanne, quelque 200 manifestants se sont réunis à la Riponne avant de se rendre sur les lieux du drame. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Mercredi, cela faisait cinq ans, jour pour jour, qu’un homme est mort au cours de son interpellation par la police lausannoise. «Mike, on ne t’oublie pas!» ont crié quelque 200 manifestants dans les rues de la capitale vaudoise. Le jour était celui des hommages au disparu, Mike Ben Peter, un Nigérian de 40 ans. Mais il s’agissait aussi de poursuivre les dénonciations, faites par plusieurs collectifs, des «violences policières» et d’une «justice à double vitesse». Car, au mois de juin, se tiendra le procès des six agents impliqués dans cette interpellation à l’issue funeste.