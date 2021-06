Bâle-Ville – Un homme arrêté après avoir tiré plusieurs coups de feu à Bâle La police bâloise a arrêté un homme, pas encore identité, qui a tiré plusieurs coups de feu dans un restaurant, lundi soir à Bâle.

Un inconnu a tiré plusieurs coups de feu dans un restaurant lundi soir à Bâle. La police a arrêté l’auteur présumé des faits. Personne n’a été blessé.

Selon les investigations menées jusqu’à présent par la police criminelle, deux passantes se trouvaient devant le restaurant Nordtangente lorsqu’elles ont vu un homme tituber puis tomber sur le trottoir. Elles se sont précipitées à son secours. Il a alors soudainement sorti une arme, indique le Ministère public de Bâle-Ville dans un communiqué.

Pas encore identifié

L’homme a menacé les passantes avec son arme de poing. Elles se sont enfuies. L’individu est ensuite entré dans le restaurant où il y avait quelques clients. L’homme a crié et tiré plusieurs coups de feu. Les clients se sont enfuis du restaurant. Lorsque plusieurs patrouilles de police sont arrivées peu de temps après, elles ont entendu les appels à l’aide d’une employée. La police a pu mettre cette personne en sécurité et maîtriser et emmener le tireur, qui résistait farouchement.

Comme la police soupçonnait que l’homme était sous l’influence de drogues, elle a fait appel aux ambulanciers et à un médecin urgentiste. Sur le chemin des urgences, l’homme s’est effondré et a dû être réanimé. Il n’a pas encore été identifié.

