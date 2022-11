Qatar 2022 – Un homme court avec un drapeau arc-en-ciel pendant Portugal - Uruguay Si les brassards inclusifs ont été interdits aux capitaines par la FIFA, un spectateur a décidé de faire connaître son opinion lundi à Lusail.

Après sa course, le spectateur a été attrapé par le service d’ordre. AFP

Un homme portant un drapeau arc-en-ciel et vêtu d’un tee-shirt de soutien aux femmes iraniennes et à l’Ukraine a pénétré lundi en courant sur la pelouse du stade de Lusail à Doha pendant la rencontre du Mondial entre le Portugal et l’Uruguay.

Après avoir traversé deux fois le terrain en courant, il a été arrêté et escorté calmement par la sécurité, ont constaté les journalistes. Les organisateurs du Mondial sont en butte à de nombreuses critiques, notamment sur les droits des personnes LGBT+. L’homosexualité est passible de poursuites pénales au Qatar.

AFP

