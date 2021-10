Rencontre avec Romain Duris – Un homme dans son époque

De l’histoire à la fiction Afficher plus

À méditer «Qu’est-ce qu’un inventeur de génie quand il se retrouve chez lui tout seul le soir? Ce genre de truc m’intrigue.»

À polémiquer «La romance qui préside à la construction de la tour Eiffel, vraie ou pas?… J’en ai encore discuté avec des héritiers hier, qui se disaient contents de la version présentée par le film. De là, chacun peut fantasmer, au-delà même du scénario. Dans la pratique, Adrienne Bourgès (Emma Mackey) a existé, les biographes la citent toujours comme une femme que Gustave Eiffel aurait été très près d’épouser si la famille ne s’y était opposée.»

À mesurer «Je suis monté sur la tour Eiffel quand j’étais tout petit. Puis plus jamais, comme dit-on, les vrais Parisiens… Mais pour préparer ce tournage, j’ai eu besoin de la voir, de toucher la matière, de sentir les morceaux d’acier et fil de fer, de sentir l’échelle des choses. De plus en plus, j’éprouve le besoin de me renseigner, d’étudier le personnage. J’ai aussi lu beaucoup de biographies. On y découvre par exemple que Gustave Eiffel était très populaire parmi ses ouvriers. Lui-même issu d’un milieu populaire, il a toujours lutté contre les différences sociales. Quand il plonge pour sauver un ouvrier à Bordeaux, c’est une anecdote authentique, il se voulait proche de ses troupes, respectueux des hommes.»

À zoner «Je suis un pur Parisien, la ville me manque très vite. Anonyme, c’est une attitude. Je mets un petit bonnet, je marche plus vite et je regarde par terre et les gens me laissent tranquille. Quand je quitte la ville, je suis plus sollicité, je fais tache. Les gens me demandent des preuves que je suis bien moi.»

À s’attendre «Je découvre Alexandre Dumas, je tourne «Les trois mousquetaires», deux films, toujours avec Martin Bourboulon. Je joue Aramis, ce n’est pas le plus rigolo mais on s’amuse (ndlr: avec Eva Green, Vincent Cassel, etc.). Ce cinéaste sait remuer les codes du film d’époque, il vient de la comédie et porte ce sens du rythme dans les images.» C. LE