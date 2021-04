Région parisienne Des rixes entre bandes d’adolescents ont fait deux morts

Une collégienne de 14 ans et un adolescent sont décédés suite à des altercations survenues lundi et mardi dans le département de l’Essonne, au sud de Paris. Le ministre de l’Intérieur a annoncé l’envoi d’une centaine de policiers et de gendarmes en renfort.