Lutte contre le trafic de drogue – Un homme échappe à 13 ans de prison pour trafic de cocaïne Le Tribunal fédéral casse le jugement des tribunaux vaudois dans une affaire de trafic de cocaïne. Le cas devra être rejugé.

Le Tribunal cantonal vaudois est contraint par le Tribunal fédéral à rejuger l’affaire, qui a estimé que les droits du recourant n’étaient pas respectés. KEYSTONE/Christian Merz

La condamnation à 13 ans de prison d’un trafiquant de cocaïne est annulée par le Tribunal fédéral. La justice vaudoise a violé les droits de la défense en empêchant cette dernière d’interroger un témoin clé. L’affaire doit être rejugée.

L’accusé a été condamné pour blanchiment et infractions à la loi sur les étrangers et sur les stupéfiants. L’enquête a montré que ce Nigerian était impliqué dans un trafic portant sur près de 40 kilos bruts de cocaïne. Au moment de son arrestation, il attendait une livraison de 3,2 kilos.

Domicilié dans un squat de la région lausannoise, l’homme recevait la drogue de deux femmes qui l’amenaient de France en traversant le lac par bateau. Il revendait la marchandise à divers détaillants. Trois autres personnes, dont les deux «mules» ont été condamnées lors de procédures séparées.

La condamnation de ce dépositaire reposait essentiellement sur les déclarations d’une des mules. Or, constate le Tribunal fédéral dans un arrêt publié mardi, le recourant n’a pas eu la possibilité de poser des questions à son accusatrice. En effet, comme l’homme et la femme étaient parties à des procédures distinctes, la justice vaudoise a considéré que la seconde devait être entendue comme «personne appelée à donner des renseignements» et non comme témoin.

Lors de son audition devant le Tribunal cantonal, la femme a gardé le silence. N’étant pas interrogée comme témoin, elle n’était pas exposée aux sanctions prévues en cas de faux témoignage. La justice vaudoise a donc privé à tort le recourant de la possibilité de poser des questions, souligne la Cour de droit pénal. Le droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme a été ainsi violé.

Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal qui devra donner l’occasion au recourant d’interroger son accusatrice. (arrêt 6B_1028/2020 du 1er avril 2021)

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.