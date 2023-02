Interpellation hors norme – Un homme en tenue de combat tente de rentrer dans le Palais fédéral Le quartier autour du Palais fédéral a été complètement bouclé, car un homme a essayé de pénétrer dans le bâtiment. Un pizzaiolo parle d’une alerte à la bombe. DÉVELOPPEMENT SUIT

Le quartier de Place fédéral à Berne a été bouclé ce mardi après-midi. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Les alentours du Parlement fédéral ont été bouclés mardi après-midi. Plusieurs véhicules de la police, un camion de pompiers et une ambulance ont été déployés, ont constaté des journalistes de Keystone-ATS. Et des bâtiments de l’administration ont été évacués.

«Nous sommes actuellement en intervention à Berne en raison du comportement dangereux d’un individu», a informé la police cantonale bernoise sur twitter. Et de préciser que l’homme a été stoppé.

En raison d’un véhicule sur la place Fédérale, la place et les rues alentour ont été fermées par sécurité, précise-t-elle. Les transports publics ne circulent pas non plus.

Le site d’information 20 Minuten, le propriétaire d’une pizzeria dans le quartier du Palais fédéral aurait reçu l’ordre de rester à l’intérieur à cause d’une alerte à la bombe. «Nous n’avons pas le droit de sortir du restaurant, nous n’avons pas le droit d’aller dans le jardin d’hiver ni de se tenir près des fenêtres. Les clients ont peur», a-t-il précisé.

Voiture suspecte

Sur Twitter, la police bernoise confirme que l’homme a été arrêté à cause d’un «comportement suspect». La présence d’une voiture a également intrigué les policiers, qui ont par mesure de prévention bouclé la place et les rues aux alentours.

ATS

