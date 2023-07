Agression à Genève – Un homme grièvement blessé à coups de couteau à la gare Une altercation a éclaté entre plusieurs personnes sur la rue du Mont-Blanc, près de la gare Cornavin. L’un d’entre eux a été emmené à l’hôpital. Emilien Ghidoni

Des affaires ensanglantées gisent au milieu de la rue, alors que la police s’affaire. LAURENT GUIRAUD

Ce samedi après-midi, à environ 16 h 45, un homme a été transporté en urgence à l’hôpital après avoir été poignardé, comme le rapporte le 20 minutes. Il a été blessé à la rue du Mont-Blanc, à la hauteur du Starbucks et du kebab Istanbul. Son pronostic vital serait engagé.

Contacté, le porte-parole de la police Alexandre Brahier confirme qu’un homme a été acheminé à l’hôpital et qu’une enquête de la brigade criminelle a été ouverte, placée sous le contrôle du Ministère public.

Sur place, la police a installé un périmètre de sécurité. Personne ne peut emprunter l’entrée menant au centre commercial MetroShopping. Au milieu de la rue gisent un sac et un pull ensanglantés. Plusieurs inspecteurs et membres de la police scientifique inspectent méticuleusement les lieux. Les badauds se pressent autour du cordon policier.

Bagarre entre trois personnes

Les suppositions vont bon train, comme ce cycliste affirmant qu’il s’agit d’une crise de couple qui aurait mal tourné. Plusieurs témoignages pointent toutefois vers une altercation entre au moins trois personnes, dont un couple et un homme assez imposant. «J’ai vu un grand type de 1 m 80 embêter deux amoureux attablés à la terrasse du Starbucks, se souvient une cliente de la chaîne américaine. Il y a eu un échange de coups, puis l’homme s’est pris du spray au poivre et s’est enfui», raconte un passant.

Selon un autre témoin, il serait ensuite revenu vers le couple, vingt minutes plus tard. Une nouvelle bagarre aurait éclaté. Là, selon plusieurs personnes, la jeune femme aurait sorti un couteau et l’aurait poignardé entre les côtes et le bas du dos. «Ensuite, elle s’est enfuie avec son copain. J’ai vu le mec leur courir après, donc je me suis interposé. À ce moment, je ne savais pas qu’il s’était pris un coup de couteau.» Il se souvient avoir vu l’homme s’affaisser soudainement, «comme s’il avait perdu beaucoup de sang».

Les trois individus ont finalement été maîtrisés par les badauds. Selon un troisième témoin, des pharmaciens auraient prodigué les premiers secours à l’homme blessé. La police aurait interpellé le couple.

Plusieurs passants interrogés estiment que des stupéfiants pourraient être à l’origine de l’altercation. «Le garçon et la fille en couple n’avaient pas l’air d’être dans leur état normal, murmure un commerçant. Quant au type qui s’est pris le coup de couteau, il poursuivait la fille car il voulait récupérer un sac qu’elle lui aurait volé.» Une version corroborée par de nombreux témoins.

Autour du cordon de sécurité, les passants observent la scène. LAURENT GUIRAUD

Emilien Ghidoni est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis août 2022. Il couvre en particulier la commune de Vernier. Il est titulaire d'un Master en journalisme et d'un Bachelor en relations internationales. Plus d'infos @emilien_ghidoni

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.