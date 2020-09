Thurgovie – Un homme retranché sur un toit en ville de Frauenfeld Grosse intervention de la police en ville de Frauenfeld, où un homme s’est retranché sur le toit d’une maison.

DRT/photo d’illustration

La police de la ville de Frauenfeld (TG) est en alerte: un homme s’est retranché sur le toit d’une maison en plein centre de la ville.

Un acte de violence s’est semble-t-il produit avant. La police a fermé les environs, a indiqué le porte-parole de la police, confirmant une information de Radio Top. Ce dernier ne pouvait encore faire aucune indication sur d’éventuels blessés.

Le porte-parole de la police n’a pas non plus pu préciser si l’homme sur le toit était armé ou non.

ATS/NXP