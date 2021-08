Contrebande d’animaux en Suisse – Un homme tente de faire entrer six ânes illégalement Des équidés ont presque réussi à entrer sur le territoire helvétique depuis l’Allemagne à Rheinfelden (AG). Le prévenu a été arrêté par les gardes-frontières.

Un homme a tenté de faire entrer en contrebande ces six ânes avec une camionnette depuis l’Allemagne en passant par la douane de Rheinfelden (AG). Administration fédérale des doua

Un homme a tenté à deux reprises de faire entrer illégalement six ânes en Suisse depuis l’Allemagne à la douane de Rheinfelden (AG). Il a été arrêté par les gardes-frontières. Il a dû payer une amende avant d’être renvoyé en Allemagne.

Des employés de l’Administration fédérale des douanes (AFD) ont contrôlé une camionnette portant des plaques françaises à la douane de Rheinfelden. Dans le véhicule, ils ont trouvé six ânes. Le conducteur n’avait aucun papier valable pour les animaux, a indiqué lundi l’AFD.

Le conducteur a été renvoyé vers l’Allemagne. Vingt minutes plus tard, les gardes-frontières ont vu repasser la camionnette au même poste de douane. Ils ont arrêté le véhicule à la sortie de l’A3 à Eiken (AG) et effectué un nouveau contrôle.

Les ânes étaient toujours dans le véhicule. La camionnette a été escortée jusqu’à la douane où le conducteur a dû s’acquitter d’une amende de 1200 francs.

Le service vétérinaire a dénoncé le chauffeur pour infractions aux lois fédérales sur les épizooties et sur la protection des animaux, pour avoir utilisé un moyen de transport non conforme aux règles de protection des animaux et pour avoir introduit les six ânes sans les documents nécessaires.

Après avoir rempli des formalités, le conducteur et les équidés ont été renvoyés vers l’Allemagne.

