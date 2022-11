Manque d’hygiène – Un hôpital vaudois privé d’opérations après un contrôle Les inspecteurs et inspectrices de Swissmedic sont parfois confrontés à des situations intolérables. Dans un cas, un établissement a dû cesser d’opérer. Cyrill Pinto

Le petit hôpital de Château-d’Œx (VD): suite à un contrôle de Swissmedic, plus aucune opération ne peut y être effectuée. La direction prévoit désormais une transformation des locaux. «24 Heures» /Chantal Dervey

En tant que patient ou patiente, on ne voit pas les coulisses d’un hôpital. Si une opération est nécessaire, on fait confiance au fait que tout se déroule correctement en arrière-plan. L’hygiène est particulièrement importante pour éviter les infections potentiellement mortelles après une opération. Or, c’est précisément dans ce domaine que de nombreux hôpitaux sont à la traîne, comme le montrent de récents rapports de Swissmedic.