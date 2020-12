Défense des vins vaudois – Un horticulteur représentera la filière viticole vaudoise Gilles Cornut enlève sa casquette après seize ans de présidence de la CIVV. C’est Olivier Mark qui prend sa succession. Cécile Collet

Gilles Cornut a présidé la Communauté interprofessionnelle des vins vaudois (CIVV) durant seize ans. Odile Meylan

On était habitué à entendre son franc-parler dans les médias. Gilles Cornut, directeur technique et œnologue de la Cave de La Côte, quitte la présidence de la Communauté interprofessionnelle des vins vaudois (CIVV) après seize ans et trois mandats et demi. C’est Olivier Mark, horticulteur de formation et habitant de Clarens, aujourd’hui économiste d’entreprise, qui prend le relais.

«Nous voulions quelqu’un qui ne soit pas du sérail, qui ne soit pas coincé pour critiquer la grande distribution par exemple.» Gilles Cornut, président sortant de la CIVV

«Nous voulions quelqu’un qui ne soit pas du sérail, plus indépendant, explique le sortant. Parce qu’on est souvent coincé pour critiquer la grande distribution, par exemple.» Olivier Mark, 56 ans, présente aussi la grande qualité d’avoir un pied à Berne: il siège au comité directeur de l’USAM (Union suisse des arts et métiers) et préside l’association Jardin Suisse. «Il y a un gros travail à mener au niveau fédéral, car l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a enfin pris conscience qu’il y a une ligne «viticulture» et qu’elle pèse près d’un milliard. Et qu’il ne faut pas donner qu’aux vaches qui font joli dans les alpages…», poursuit Gilles Cornut.

Olivier Mark a été élu le 10 décembre par l’assemblée générale de la CIVV. DR/CIVV

«Je vois que les vignerons vivent ce qu’on a vécu dans l’horticulture il y a quinze ans.» Olivier Mark, nouveau président de la CIVV

Olivier Mark n’est pas du monde viticole, mais son passé professionnel – il a géré la firme Mark et Schlageter, leader suisse de la culture florale durant dix ans à Yvorne – lui sera toutefois très utile pour affronter la crise qui touche le secteur depuis plusieurs années. «Je vois que les vignerons vivent ce qu’on a vécu dans l’horticulture il y a quinze ans», dit-il. Après sa carrière horticole, et déçu «par trop de libération et de concurrence internationale», il s’est réorienté en indépendant dans l’économie d’entreprise. Il accompagne plusieurs PME dans la stratégie, le management et l’innovation.

Le nouveau directeur promet d’ores et déjà de «trouver de nouvelles synergies, de nouveaux partenariats et travailler de concert avec tous les acteurs concernés». Gilles Cornut garde la vice-présidence de la Fédération vaudoise des vignerons (FVV) durant un temps de transition.