Les Diablerets – Un hôtel historique fermé sur ordre de la police du commerce Le Swiss Historic Hotel du Pillon est bouclé. Selon l’ECA, l’établissement présente un danger important pour ses occupants du point de vue de la protection incendie. Christophe Boillat

Classé en catégorie trois-étoiles, le Pillon a été érigé en 1875. Hôtel de charme, il fait partie des Swiss Historic Hotels. Chantal Dervey

La police du commerce du Canton de Vaud a décidé en date du 26 octobre de ne pas renouveler la licence d’établissement du Swiss Historic Hotel du Pillon aux Diablerets (commune d’Ormont-Dessus). Par voie de conséquence, elle a ordonné la fermeture de l’établissement. Cette mesure a pris effet le 1er novembre.

La cessation d’activité d’un hôtel prononcée par l’État est rare (un peu moins pour les cafés ou restaurants). Ces dernières années, on peut citer le Bristol à Villars (Ollon), en 2013, et l’Hôtel Parc et Lac à Montreux en 2010.

En ce qui concerne l’hôtel ormonan, la fermeture a été prononcée principalement à l’issue de visite sur place et d’analyses et conclusions de l’Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA).