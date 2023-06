Dans le rétro – Un illustre coin de rue fête son centenaire Dans l’immeuble lausannois qui fut le siège d’UBS, les Portes Saint-François accueillent une exposition retraçant l’histoire des lieux. Gregory Wicky

Une carte postale de 1935 figurant, à gauche, l’édifice de l’Union de banques suisses et, à droite, le tea-room Saint-François. Le Café romand n’apparaîtra qu’en 1951, dans un nouvel immeuble. Coll. Musée historique Lausanne, tous droits réservés

«Union de banques suisses». Son fronton néoclassique claironne encore en majuscules dorées la fonction passée de l’auguste édifice. Construit entre 1921 et 1923 pour accueillir l’établissement bancaire, alors en pleine expansion, l’immeuble lausannois à l’angle du Grand-Pont et de la place Saint-François fête cette année son centenaire. Locataires, les Portes Saint-François organisent une exposition pour fêter l’occasion. Racontant l’histoire des lieux, de leurs origines comme porte d’accès des faubourgs aux grandes heures de la place bancaire helvétique, des panneaux didactiques illustrés accueillent les visiteurs jusqu’à la fin de l’été*.

Lors de sa construction, il y a un siècle, l’imposante structure à colonnades venait remplacer l’hôtel des Postes. Démoli en 1920 – après avoir accueilli, en 1882, le premier téléphone de la ville –, ce dernier déménagera de l’autre côté de la route, où il se trouve encore aujourd’hui.

Le nouvel immeuble d’UBS, lui, impressionne son monde. Nos confrères de l’époque s’émerveillent des aménagements de cet îlot à la configuration si particulière, étendu sur deux «étages» de la ville, cintré entre un pont et la rue Pépinet, dont il épouse l’arrondi. À son inauguration, l’enthousiaste journaliste de la «Gazette de Lausanne» relate: «Nous avons vu les chambres fortes avec leur formidable porte blindée pesant 8000 kilos et qui, cependant, tourne sur ses gonds avec une extraordinaire facilité. […] Les installations pour le chauffage central et la ventilation sont faites d’après les systèmes les plus modernes et les plus pratiques.»

Éviscération de luxe

UBS traversera le siècle dans ces locaux. Après sa fusion avec SBS en 1998, la banque déménagera juste en face, dans les locaux de l’ex-rival avalé. Son ancien vaisseau amiral de la place Saint-François 1 – dont elle demeure à ce jour propriétaire – fait l’objet d’un vaste chantier pour sa nouvelle incarnation: une ambitieuse galerie marchande traversant l’édifice de part en part et proposant 4000 m2 de magasins sur quatre niveaux. La transformation nécessitera deux ans et demi et 30 millions de francs.

La façade de l’édifice lors de son ouverture en février 2008. Patrick Martin

«Méconnaissable, l’intérieur de l’édifice a été totalement détruit avant d’être reconstruit, écrit notre journaliste lors de l’ouverture, le 29 février 2008. L’innovation majeure est la création d’une ruelle intérieure composée d’une volée d’escalators qui relient le Flon et la future gare du M2 au plateau de Saint-François. S’échelonnant de 600 à 1600 fr. le m2 par an, les loyers du centre sont les plus chers de Lausanne pour des commerces nouvellement installés.»

Cent vingt mille passages mensuels

Les boutiques de luxe annoncées avant l’ouverture ne sont pas au rendez-vous et les premiers temps sont délicats. Un an après l’ouverture, un autre article dans «24 heures» évoque «des débuts timides» pour les commerces. Avec, toutefois, des perspectives «toujours plus prometteuses», notamment grâce à l’arrivée de l’arrêt de métro voisin.

Quinze ans plus tard, la galerie marchande tient bon. Si l’on n’obtiendra pas de chiffres sur les loyers actuels ou les volumes de ventes, les responsables des Portes Saint-François indiquent «en moyenne 120’000 passages par mois». Seuls cinq des commerces de détail présents à l’origine, dont Caroll, la pharmacie Amavita ou, bien sûr, l’agence UBS sont encore là.

Longtemps locomotive du centre, l’espace Nespresso – le plus vaste du pays lors de son ouverture – a déménagé au Flon à l’été 2022, remplacé par une boutique Candies. Le Citadin de Philippe Guignard, en vitrine à la rue Centrale, a cédé la place à Filipe Bessa en 2019. Les étages supérieurs abritent, quant à eux, notamment des bureaux, ou encore – dans la tradition d’ouverture de la place à ses origines – le consulat honoraire de Finlande.

20 novembre 2007, les échafaudages sont retirés sur l’extérieur du bâtiment des Portes Saint-François, qui sort d’une rénovation de deux ans et demi et 30 millions de francs. Philippe Maeder

