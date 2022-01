Place Longemalle – Un immeuble vendu pour 138 millions de francs La vente d’un bâtiment du centre-ville s’inscrit parmi les transactions les plus importantes de ces dernières années. L’opération illustre l’appétit et les moyens des investisseurs institutionnels. Marc Renfer

Cet immeuble a récemment changé de mains. La Caisse de pension s du personnel du canton de Zurich (BVK) a payé 138 millions pour l’acquérir. LUCIEN FORTUNATI

Il occupe un emplacement stratégique à l’angle de la place Longemalle et de la rue du Rhône et représente l’archétype de l’activité économique de cette zone prestigieuse. Son rez-de-chaussée abrite une boutique de prêt-à-porter de luxe (Versace), un horloger suisse historique (Vacheron Constantin), un chocolatier (Zeller) et des joailliers. Dans les étages: des études d’avocats, des gérants de fonds et des administrateurs de sociétés.