Randonneurs en difficulté – Un important dispositif de sauvetage aux Diablerets Il aura fallu deux hélicoptères de la Rega et douze sauveteurs du Club alpin suisse mardi soir pour récupérer trois personnes épuisées, dans des conditions difficiles. Erwan Le Bec

Les victimes conduites au col du Pillon et à l’Hôpital de Sion ont été mises en lieu sûr peu avant minuit, précise la Rega, au terme des opérations qui se sont étendues durant toute la soirée. Service de presse Rega

On est visiblement loin des opérations de routine. Mardi peu après 20 h 30, trois randonneurs ont été surpris par les fortes chutes de neige qui se sont abattues sur les Alpes, dans leur cas entre Gsteig (BE) et les Diablerets. Épuisés, ils ont alerté les secours via une application, alors qu’ils étaient près du col de Voré.

La Rega a dépêché sur place l’hélicoptère depuis peu stationné à Sion, qui n’a pas réussi à s’approcher vu la météo. Il a alors été détourné sur un transfert entre Nyon et Lausanne, tandis que l’hélicoptère de Wildeswil (BE) se lançait dans un essai d’accès depuis l’Oberland. En vain. Il a fini par faire demi-tour. «Vu les conditions, il était dès lors justifié d’envoyer une équipe au sol», complète le service de presse de la Rega.

Nouvelles tentatives au retour

Ce sont donc trois groupes, réunissant douze sauveteurs du Club alpin suisse (CAS) de Gstaad, qui sont alors partis depuis le versant bernois du col du Pillon. Ils étaient finalement à proximité des randonneurs quand, de retour de la Blécherette, l’hélicoptère sédunois a voulu se lancer dans de nouvelles tentatives, voyant que la couverture nuageuse s’était élevée et que la neige tenait bien en place.

Se servant de son matériel de vision nocturne, c’est lui qui est arrivé en premier vers les victimes peu après 22 h, les évacuant vers le col du Pillon. L’une d’elles sera tout de même héliportée jusqu’à l’Hôpital de Sion, souffrant d’engelures et de signes d’hypothermie, précise la Rega dans un communiqué.

