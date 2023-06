Sinistre en Allemagne – Un important incendie s’est déclaré à Europa-Park Le plus grand parc d’attraction d’Europe, basé à Rus en Allemagne, est la proie des flammes. Etonam Ahianyo DÉVELOPPEMENT SUIT

Le plus grand parc d’attraction d’Europe est la proie des flammes. Un incendie s’est déclaré lundi à Europa-Park situé à Rust, dans l'ouest de l'Allemagne. Une épaisse fumée est visible depuis l’intérieur du parc, entrainant l’évacuation des visiteurs.

L’incendie se serait déclaré peu avant 17heures. Une heure après, le parc a communiqué sur Twitter sans livrer des détails sur la nature du sinistre. «Chers visiteurs et amis d'Europa-Park, un incident s'est produit à Europa-Park. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les services de secours. Une mise à jour suivra dès que nous disposerons de plus amples informations», a écrit Europa-Park.

Selon un Tweet publié peu après 18h par la police allemande, le sinistre a été combattu par un important contingent de pompiers. L’incendie serait même sous contrôle.





Europa-Park accueille plus de 6 millions de visiteurs par an et compte plus de 100 attractions, 19 quartiers thématiques, six hôtels thématiques ainsi qu’un univers aquatique.

