Intervention urgente – Un incendie à Corbeyrier a donné des sueurs froides aux pompiers Une pile de bois a pris feu en bordure de route. D’importants moyens hydrauliques ont été nécessaires pour venir à bout des flammes. Simone Honegger Xavier Crépon

À Corbeyrier, c’est une pile de bois en bordure de route qui a pris feu vendredi dans la soirée. XAVIER CRÉPON

Sur place, cela sent encore le brûlé. Le sol est mouillé mais tout est éteint. Si la forêt de la commune de Corbeyrier dans le Chablais vaudois a retrouvé son calme, quelques heures plus tôt en revanche une trentaine de pompiers venant du Chablais, de Riviera et de Lausanne se démenaient pour maîtriser les flammes au plus vite. En période de sécheresse et avec les images de l’incendie de forêt dans la région de Bitsch dans tous les esprits, l’intervention n’a pas traîné.