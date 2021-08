25 vaches sauvées des flammes – Un incendie dans un chalet d’alpage à Châtel-St-Denis Jeudi matin, le chalet d’alpage Joux Verte Dessus a pris feu. Personne n’a été blessé.

La toiture du chalet d’alpage était en feu, à l’arrivée des secours. police fribourgeoise

Le chalet d’alpage Joux Verte Dessus, à Châtel-St-Denis, a été le théâtre d’un incendie jeudi vers 08h30. Vingt-cinq vaches ont pu être sauvées des flammes.

«La cause de l’incendie est pour l’heure indéterminée. Une enquête a été ouverte», a indiqué la police. Selon des premières investigations, il ressort que la toiture du chalet était en feu à l’arrivée des secours. Ce sont le gérant de la buvette de la Saletta et sa fille qui ont donné l’alerte et sorti à temps les 25 vaches du chalet.

Personne n’a été blessé. Les dégâts sont importants. La partie habitable n’a pas pris feu. En raison de la configuration des lieux et des mesures de sécurisation en cours, la route de montagne concernée est fermée pour une durée indéterminée à la hauteur du lieu-dit «La Cuva», a précisé la police.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.