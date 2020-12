Incivilités à Yvonand – Un inconnu tague «je pollue comme un porc» sur plusieurs 4x4 Le paisible bourg d’Yvonand s’est réveillé lundi matin avec au moins six voitures taguées d’un message écologiste. Tous les véhicules visés sont de grosses cylindrées. Leurs propriétaires fulminent. Erwan Le Bec

Six véhicules selon la police, plus selon certains habitants, ont été la cible d’un militant à Yvonand. Une action qui serait pour l’heure isolée. Photo lecteur

Au moins six véhicules, peut-être plus, ont été la cible de messages peu délicats dans la nuit de dimanche à lundi à Yvonand. En guise de cadeau de fin d’année, un inconnu a visiblement parcouru le bourg et sa zone industrielle, visant les plus gros véhicules. Les mots «je pollue comme un porc», avec parfois quelques lacunes orthographiques, ont été tagués au spray sur les flancs de SUV et de 4x4, évidemment en allusion à la consommation desdits moteurs.

La police recueille actuellement les plaintes et a lancé les premières investigations quand le tagueur en question était encore à l’œuvre dans la nuit.