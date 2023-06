Agression à Lausanne – Un individu perturbé attaque au couteau un policier Un homme agité et menaçant a blessé un policier à l’arme blanche ce mardi matin, près du centre EVAM à Lausanne. Le suspect a été interpellé. Dominique Botti avec ATS

Un policier a été attaqué au couteau ce mardi matin à Lausanne. KEYSTONE

L’alerte a été lancée peu avant 9 h ce mardi. Elle annonçait la présence d’un homme menaçant à proximité de l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) à Lausanne. Sur place, une patrouille de police est entrée en contact avec l’individu. Un des agents a été blessé à l’arme blanche au moment de l’arrestation. Ses jours ne sont pas en danger.

Une vidéo de l’intervention a été diffusée par «20 minutes». Les images montrent une dizaine de policiers qui tentent de raisonner un homme, acculé à la façade d’un immeuble administratif. Les agents l’encerclent. Certains portent des boucliers pour se protéger. D’autres utilisent un spray au poivre. Lui tient un couteau dans la main, agressif. Il le pose par terre brièvement, puis le reprend. Toujours agressif.

D’après les premiers éléments de l’enquête, selon un communiqué de la police cantonale, l’individu était fortement oppositionnel et menaçant. L’homme, qui est de nationalité algérienne et âgé de 39 ans, a été interpellé. L’agent blessé a été pris en charge et conduit en milieu hospitalier par une ambulance. Le procureur de service a ouvert une enquête, confiée à la Police de sûreté vaudoise.

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.