Déco – Un intérieur en habits d’hiver Tous les mois, retrouvez des conseils pratiques de professionnelles pour embellir l’intérieur de votre logement. Jannick Schallenberger - Architecte d'intérieur

Quelques conseils pratiques pour aider les plus frileux d’entre nous à vivre au mieux les restrictions de chauffage annoncées. Getty Images

Quelques degrés de moins dans nos habitats cet hiver? Réjouissons-nous! Il semble que ce soit bon pour la santé. Si, dans la terminologie de la décoration, l’apport de chaleur dans un espace correspond plutôt à créer une ambiance douce et accueillante, il est néanmoins possible de trouver quelques astuces pour aider les plus frileux d’entre nous à vivre au mieux les restrictions de chauffage annoncées. Quelques pistes.