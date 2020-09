Suisse – Un Irakien répond de soutien à l’État islamique Le Tribunal pénal fédéral juge à partir de mardi un Irakien accusé d’avoir soutenu le groupe État islamique. Il séjournait en Suisse depuis 1998.

Image d’illustration. Wikimédia

Un Irakien de 52 ans, qui a été arrêté en 2017 dans un centre pour requérants d’asile en Thurgovie, comparaît mardi devant le Tribunal pénal fédéral. Il est accusé de soutien à l’État islamique et d’avoir reçu des instructions en vue de la préparation d’un attentat en Suisse.

Dans un acte d’accusation de 98 pages, le Ministère public de la Confédération (MPC) écrit que l’homme était un «membre opérationnel de l’organisation terroriste interdite État islamique», probablement dès 2014 ou au plus tard à mi-2016.

Selon le MPC, l’Irakien aurait apparemment séjourné en Suisse depuis 1998. Avant son arrestation, le 11 mai 2017 dans le centre d’accueil d’Eschlikon (TG), il a été observé et écouté durant des mois. L’acte d’accusation contient de nombreuses transcriptions de chats et de nouvelles qu’il envoyait sur les réseaux sociaux.

Sept téléphones

Les enquêteurs ont saisi sept téléphones portables et sont convaincus que l’accusé aurait rejoint les combattants de l’organisation terroriste dès que sa présence en Suisse n’aurait plus été jugée nécessaire.

L’accusation a retenu nombre d’activités, dont l’incitation à un attentat-suicide, le financement de l’organisation pour un total de 17’000 francs, le recrutement et l’acheminement de plusieurs personnes vers les zones de combat ou encore la réception d’instructions d’un cadre de l’État islamique en vue de la préparation d’un attentat.

Par ailleurs, l’Irakien est accusé d’avoir fraudé l’aide sociale de la commune d’Eschlikon en dissimulant sa fortune. Le dommage est estimé à 4200 francs. En outre, il est établi qu’il a parcouru sans permis de conduire la Suisse orientale à une centaine de reprises entre septembre 2016 et avril 2017.

Actes de cruauté

Plus grave, l’accusé répond aussi de détention de représentations de violence. L’acte d’accusation décrit de nombreuses vidéos d’actes de cruauté, montrant notamment des décapitations ou des exécutions au moyen d’explosifs et d’armes ou encore par le feu, des mauvais traitements et des mutilations.

Le MPC accorde aussi une large place aux relations du prévenu avec une certaine Fatima, domiciliée au Liban, qu’il a connue sur Facebook et qu’il a épousée selon le droit islamique par vidéoconférence en août 2016. Le Parquet dispose d’une conversation avec la jeune mariée où l’accusé l’encourage dans sa volonté de perpétrer un attentat terroriste contre l’armée libanaise ou des troupes américaines.,

Selon son avocat d’office Sascha Schürch, l’accusé conteste la plupart de ces griefs et son rôle au sein de l’État islamique. Il n’admet que quelques points accessoires, a indiqué le défenseur à Keystone-ats. En dépit de la longue détention du prévenu, il n’a pas déposé de demande de libération afin de ne pas prolonger encore la procédure.

Le procès est prévu sur trois jours, mais la traduction en Sorani (dialecte kurde) pourrait prolonger les débats. Aucune date n’a encore été fixée pour la lecture du jugement. (cause SK.2020.11)

ATS/NXP