Marcher de la Bretagne à Cossonay – Un itinéraire en forme de cicatrice, comme un pied de nez au cancer Nathalie Zangger est arrivée dimanche au terme d’un voyage à pied de 1300 km qui avait débuté le 16 avril dernier à Douarnenez, dans le Finistère. Margaux Krieg

Cossonay, le dimanche 25 juin 2023. Nathalie Zangger arrive chez elle après avoir marché 1300 km depuis la Bretagne en deux mois pour sensibiliser au cancer du sein. (Marie-Lou Dumauthioz/24heures) 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Deux dimanches ensoleillés. Et, entre les deux, septante jours de marche pour Nathalie Zangger, 58 ans, qui est arrivé ce week-end à Cossonay, où elle a grandi. Un périple de plus de 1300 km sur les routes de France afin de relier Douarnenez, ville bretonne, à son village natal. Si elle a décidé de se lancer ce défi, c’est en partie pour sensibiliser celles et ceux qui ont croisé son chemin à une cause qui lui est chère: la lutte contre le cancer du sein.