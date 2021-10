Grain de sable - Un James Bond à tombeau ouvert dans le champ lexical

Pour sa dernière apparition cinématographique dans le costume de James Bond, la cinquième, l’acteur Daniel Craig se devait de prendre enfin part à une tradition prégnante des films du mythique agent secret britannique: l’évocation plus ou moins directe de la mort dans leur titre – huit cas de figure sur 25 sorties. Il est vrai que «Les diamants sont éternels» (1971) demande un peu d’imagination pour inférer, du matériau naturel le plus dur, la faiblesse organique d’un être humain qui ne demande qu’à disparaître. Cet exemple demeure le plus sujet à caution, avec éventuellement «Demain ne meurt jamais» (1997), qui remplace le carbone compressé par le flux du temps mais remplit indubitablement les conditions lexicales.

«On ne vit que deux fois / La première quand on naît / La deuxième quand on est face à la mort.» Ian Fleming, d’après Matsuo Bashō

Plus étonnant, «On ne vit que deux fois» (1967) semble ouvrir sur une forme de réincarnation très limitée ou alors sur des sens allégoriques qu’un haïku du roman explicite: «On ne vit que deux fois/La première quand on naît/La deuxième quand on est face à la mort.» Certaines variations se présentent comme beaucoup plus littérales, ainsi du «Permis de tuer» (1989) qui assène très brutalement le privilège assassin accordé à ce cher James, traduit par le «00» de son matricule. Il en va de même du «Tuer n’est pas jouer» (1987) qui renforce pourtant – sans grande subtilité – les responsabilités enchaînées à cette impitoyable prérogative.

Rappelons d’ailleurs que «007», tel que défini par l’écrivain Ian Fleming, n’échappe ni à la cruauté, ni à une certaine bestialité, ce qui a fait de Roger Moore, tout en ironie amusée, l’un des Bond les moins orthodoxes de la série. «Vivre et laisser mourir» (1973) ajoute une touche, darwiniste ou impériale selon l’idéologie du moment, à l’implacable espion.Voici désormais «Mourir peut attendre» (2021), qui nous relègue dans le vestibule d’un cabinet médical, sans la saveur de «Meurs un autre jour» (2002) et son impératif aussi crâne que loufoque.

Mais ces débats mortuaires ne devraient jamais concerner James Bond, agent immortel par la grâce du mythe et qui dispensera encore ses loyaux services même lorsque la planète ne sera plus qu’un résidu carbonisé (oui, «Le monde ne suffit pas», 1999).Il n’en va pas de même de son géniteur, Ian Fleming. Décédé en 1964, il avait fait inscrire sur sa tombe: «Omnia perfunctus vitae praemia marces» (après avoir apprécié les bienfaits de la vie, maintenant vous vous décomposez). La plaque a été volée l’an dernier… James?

