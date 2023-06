La partie n’était pas gagnée d’entrée de jeu, mais, dix ans après la mort de Claude Nobs, il est loisible d’affirmer que le Montreux Jazz Festival n’a pas souffert de sa transition directoriale. Au contraire. Alors que «Funky Claude» s’agitait encore dans les coulisses des dernières éditions portant sa signature, de nombreux observateurs s’accordaient pour dire que trouver un successeur au fondateur de la manifestation n’irait pas de soi.

Où dénicher une personnalité aussi fantasque, audacieuse et, surtout, aussi intime d’une scène musicale qu’il accompagnait depuis plus de quatre décennies de son enthousiasme et de ses invitations au Picotin? Comme d’habitude, certains suggéraient de chasser à l’étranger des têtes prestigieuses pour pallier la disparition d’une star locale qui avait épinglé son rendez-vous montreusien sur la carte mondiale de la musique.

La solution passe parfois par ces recours rassurants. La nomination à Vidy de Vincent Baudriller, ancien directeur du festival d’Avignon, en fut un bon exemple. À l’inverse, le duo du cru Natacha Koutchoumov-Denis Maillefer n’a pas démérité à la Comédie de Genève et le retour de Nathalie Herschdorfer à la tête de Photo Élysée était attendu comme la suite logique d’une carrière qui avait commencé dans la maison.

«Mathieu Jaton, pur produit du Montreux Jazz, n’a pas seulement aplani les difficultés qui se présentaient sur sa route.»

En dix ans, Mathieu Jaton, pur produit du Montreux Jazz, n’a pas seulement aplani les difficultés (notamment le Covid) qui se présentaient sur sa route. Il a aussi su mettre le festival en phase avec une nouvelle génération d’auditeurs à qui BB King et Herbie Hancock n’avaient plus grand-chose à dire. Surtout, il a développé des aspects de la manifestation qui n’avaient été qu’esquissés par Claude Nobs. Notamment la gratuité, pressentie et activée il y a longtemps par le patron historique, mais qui trouve désormais l’ampleur d’une nouvelle formulation propre à rectifier le modèle économique – et artistique – de l’événement, dans un univers musical aux logiques de rentabilité profondément modifiées par internet et… la gratuité.

Sans le vernis fantaisiste de son mentor, Mathieu Jaton se situe en cela dans la droite ligne de son glorieux prédécesseur, qui avait mis la musique au service de sa commune, en premier champion de l’Office du tourisme.

