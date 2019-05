Un jet à Saint-François, vous êtes rincés?

L’édition de Lausanne Jardins 2019 ne commencera que le 15 juin prochain, mais il est une installation qui alimente déjà les conversations et qui, disons-le, apporte de l’eau au moulin des plus sceptiques: «L’eau et vous» justement, à la croisée de Saint-François. Un jet d’eau qui pourrait atteindre 10 mètres de haut et qui sera ainsi installé en plein trafic routier. De quoi demander aux organisateurs s’ils ne sont pas un peu rincés quand même…

Lire aussi: Zoom sur cinq installations de Lausanne Jardins 2019

«Un jet d’eau qui interrompt un instant le flux de la circulation et de nos pensées. L’eau jaillissant des tréfonds du sol urbain, comme une force de la nature qui reprendrait subitement ses droits.» Le descriptif de l’installation laisse rêveur. On le doit à ses concepteurs, USUS Architecture du paysage à Zurich. Mais sa concrétisation a répondu à des contraintes tout ce qu’il y a de plus terre à terre, tant au niveau des nombreuses autorisations qui ont été nécessaires à son montage qu’à celui des différents acteurs qu’il a fallu convaincre.

Lire aussi: «Nous portons une attention particulière à l'espace public»

Car si l’objectif philosophique de «L’eau est vous» est bien de déranger le flux des pensées, il en va autrement du flux du trafic routier. «Il s’agit de perturber les consciences, pas la circulation», explique Monique Keller. Elle est la commissaire de Lausanne Jardins 2019. Et elle assure qu’à Saint-François, malgré le jet d’eau à faire pâlir son pendant genevois, personne ne sera mouillé. Ni les voitures ni les piétons. Le jet sera pourtant bel et bien installé au milieu de la chaussée, côté est. Les travaux ont d’ailleurs déjà été réalisés de nuit. Trois buses ont été aménagées au centre de la chaussée. Elles enverront un jet compact, ainsi que de fines gouttelettes façon pluie, à une hauteur qui reste encore à définir. Elle sera comprise entre 4 et 10 mètres. L’astuce, c’est que le jet ne se déclenchera que lorsque le feu sera rouge pour les voitures et vert pour les piétons, qui seront suffisamment éloignés pour ne pas être douchés. Le jet sera activé tous les sept feux rouges pendant une petite vingtaine de secondes, soit environ toutes les dix minutes, de 8 h à 20 h. Comptez 110 litres d’eau projetés en l’air à chaque fois.

Pas de châssis lavés à l’œil

Coté sécurité, rien n’a été laissé au hasard, forcément. Le jet ne se tiendra pas en dessous des lignes de bus des TL. «Il est même placé bien au-delà de la distance de sécurité», ajoute Monique Keller. Le jet sera stable, même par faible vent. En cas de plus grosses bourrasques, il sera coupé automatiquement grâce à un anémomètre qui mesurera la force du vent au-delà de laquelle les vannes seront coupées. «L’eau, qui provient du réseau clair de la ville, repartira dans ce même réseau bien avant que le trafic ne reprenne», détaille Étienne Balestra, chef du Service des parcs et domaines lausannois. «Cela évitera tout risque d’aquaplaning, notamment en raison de la pente de la rue», ajoute Monique Keller. Et si ma voiture est arrêtée pile sur les buses à cause d’un bouchon à Saint-François? Aurais-je droit à un lavage du châssis gratuit? Non plus. Une cellule détectera l’auto et bloquera le jet. Enfin, les taxis pourront aussi couper le jet grâce à un poussoir pour quitter leur station et s’engager sur la chaussée.

Lire aussi: «J'ai découvert un endroit de la ville où on est comme à Florence»

«En échappant aux canalisations et à sa destination, l’eau nous offre une fraction de liberté, un nouveau type de perception, elle nous ouvre les yeux. Pendant quelques secondes, le temps d’un bref silence, le regard est dirigé vers le ciel et tout ce qui nous entoure devient visible: l’étendue de l’espace et les possibilités qui y sont inscrites», poursuivent les concepteurs de «L’eau et vous». Ils voulaient susciter le débat. À vingt jours du lancement de Lausanne Jardins 2019, c’est déjà mission amplement réussie.

Lausanne Jardins 2019:

De terre à terre



La carte des installations: Cliquer ici pour agrandir

31 jardins et installations à découvrir

du 15 juin au 12 octobre (24 heures)